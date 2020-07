Uusi koronatuki tuli eilen haettavaksi – Marko yllättyi suuresti, kun hänen yrityksensä ei saakaan rahaa: "On päätetty, että ainoastaan kiinteitä kuluja korvataan"

MIKÄ KUSTANNUSTUKI? - Tukea voi hakea aikavälillä 7.7.-31.8.2020 - Tuen piirissä olevia toimialoja on 368 - Kyseisillä toimialoilla on koettu vähintään 10% liikevaihdon pudotus vertailtuun ajankohtaan verrattuna - Yrityksen oman liikevaihdon on pitänyt myös pudota yli 30% vertailukauteen nähden - Tuen määrään vaikuttavat myös aiemmin myönnetyt tuet, esimerkiksi Business Finlandin myöntämä tuki yrityksille - Tukea ei myönnetä, jos maksettava tuki on alle 2 000 euroa - Tukea voi saada enintään 500 000 euroa