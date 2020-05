Kampaamo kiinni kuukausiksi – tukea tuli juuri sen verran kuin turkulainen yrittäjä oli haastattelussa aiemmin toivonut: "En ainakaan voi valittaa"

Mitä turkulaisen Parta ja Palmikko -parturiliikkeen yrittäjälle kuuluu nyt, kun liike on ollut yli kuukauden suljettuna? Lyhyesti sanottuna ihan hyvää. Hän on hakenut ja saanut kaupungilta yksinyrittäjän 2 000 euron toimintatuen

– Ilmoittauduin työttömäksi TE-keskukseen. Se meni ihan hyvin, mutta hakupapereiden täyttäminen kesti kaksi tuntia, vaikkei siinä edes ollut minulle epäselviä kohtia. Täyttöaikahan on ihan järjetön, parturiyrittäjä sanoo.

Myöntävä päätös tuli kuitenkin melkein heti ja ensimmäiset korvaukset ovat tulleet. Korvausta on yrittäjälle myönnetty kesäkuun loppuun saakka.

– Tosi hyvältä. Tämähän on ihan loistavaa. Yrittäjän työttömyyskorvaus on 33,66 euroa päivässä. Lapsikorotusta ei saa, mutta minusta summa on aika hyvä. Siitä otetaan verot toki pois, Meriholvi-Rantanen sanoo.