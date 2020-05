Hallitus pääsi sopuun kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on tippunut merkittävästi – tukisummat 2000 - 200 000 euroa

Paikalla tiedotustilaisuudessa on elinkeinoministeri Mika Lintilä. Tiedotustilaisuuden on määrä alkaa kello 9.00.

Kyseessä on toimialariippumaton yritystuki, joka johdistuu koronan runtelemiin yritystukiin. Tarkoituksena on turvata suomalaiset työpaikat. Tukea saavat yritykset, joiden liikeveaihto on pudonnut merkittävästi koronan aikana.

Lintilän mukaan hallituksen esityksen lainvalmistelu on viety jo pitkälle, kriteeristöä täsmennetään vielä. Vielä ei ole päätetty, kuinka suuri liikevaihdon pudotuksen pitää tarkalleen olla tai mikä on laskennassa vertailukohtana.

Sopu eilen illalla

MTV Uutisten tietojen mukaan suora tuki on suuruudeltaan 500–600 miljoonaa euroa ja se on voimassa kahden kuukauden ajan. Tukea olisi saatavissa yritystä kohden 2000–200 000 euroa.

– Mutta tiestysti jos sitä vertaa yritysten liikevaihtoihin ja niihin menetyksiin, joita tämä koronakriisi on yrityksille aiheuttanut, se jää vielä vaatimattomaksi. Nythän me emme tiedä, mitä tämän kriisituen, kannattavuustuen tai yleistuen, rakkaalla lapsella on monta nimeä, lisäksi on vielä tulossa, Pentikäinen kommentoi.