Etelässä joulu voi olla lumeton, kun taas Lapissa riittää lunta.

Tuore, nipin napin ensi vuoden puolelle ulottuva kuukausiennuste tarjoilee joulukuulle sateista ja keskimääräistä lauhempaa säätä.

Etelässä joulua saatetaan hyvinkin viettää lauhassa ja lumettomassa säässä. Joulun lumiraja saattaa meteorologi Pekka Poudan tämänhetkisen arvion mukaan kulkea jostain Salpausselän pohjoispuolelta kohti Kokkolan ja Oulun väliä, ehkä Jyväskylän kautta.

– Mutta se ratkeaa aika lailla vasta joulun alla. Jos yksi matalapaine ottaa vähän eteläisemmän reitin, niin se on heti erityyppinen, että kyllä jouluihme voi aina tapahtua, Pouta kertoo.

Ensi viikon osalta Suomi on säiden suhteen jakautunut kahtia. Lapissa saadaan huhkia lumiukkoja, mutta etelässä sataa pääosin vettä.

– Varsinkin tällä hetkellä näyttää siltä, että maan keskiosassa välillä ollaan veden puolella ja välillä maahan ilmestyy jotain valkeaa eli kauniisti sanottuna loskaa. Etelässä hyvin todennäköisesti tulee vaan vettä, kertoo Pouta.

