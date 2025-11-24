Forecan kuukausiennuste ja meteorologi Pekka Pouta ennustavat lauhaa säätä pitkälle joulukuuhun.
Seuraavan neljän viikon sääennuste näyttää varsin lauhalta, vaikka meteorologi Pekka Poudan mukaan kuukausiennusteisiin ei voikaan luottaa kuin yleensä parin viikon ajalta.
– Mutta kyllä tämä jouluun asti lauhalta näyttää. Perjantaina on ensimmäinen todella lämmin piikki. Tällä hetkellä näyttää siltä, että silloin sataa vettä Etelä-Lapissa asti, Pouta toteaa.
Näin ollen lumet lähtevät hyvin pitkälti Lapin eteläpuolelta.
– Lumitilanne asettuu Perämereltä Kainuun eteläosan korkeudelle tämän viikon jälkeen, kun vettä alkaa tulla kunnolla. Sen jälkeen on keskimääräistä lauhempaa, Pouta sanoo.
Lue myös: Podcast: Tästä syystä Pekka Pouta kokee olevansa Suomen paras meteorologi
Lauhaa ilmaa virtaa
Ensi viikolla lounaisvirtaus jatkuu, ja Forecan kuukausiennusteen mukaan Suomen yli liikkuu sadealueita tasaiseen tahtiin. Viikon keskilämpötila on koko maassa tavallista korkeampi.