– Lumitilanne asettuu Perämereltä Kainuun eteläosan korkeudelle tämän viikon jälkeen, kun vettä alkaa tulla kunnolla. Sen jälkeen on keskimääräistä lauhempaa, Pouta sanoo.

Tämän viikon jälkeen vettä alkaa tulla kunnolla, ja sää on keskimääräistä lauhempaa.

Ajankohdalle tyypillinen vuorokauden ylin lämpötila on lounaisrannikolla +2 ja +4 asteen välillä, maan etelä- ja keskiosan sisämaassa nollan molemmin puolin ja pohjoisessa 0 ja –5 asteen välillä.