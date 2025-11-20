Viikonlopusta on etelässä tulossa lauha ja vähäluminen, pohjoisessa talvinen. Tulevien viikkojen ennusteet ovat nyt heilahdelleet harvinaisen paljon, mikä ottaa Pekka Poutaa "päähän lievästi sanottuna".

Sääennusteet ovat viime päivinä olleet poikkeuksellisen ailahtelevia. Vielä eilen kerroimme, että viikonloppuna pulkkia saa kaivaa varastoista esiin etelässäkin.

Torstaiaamuna pääkaupunkiseudulle oli yön aikana satanut hento lumipeite, mutta talviriemu näyttääkin jäävän lyhytikäiseksi.

– Jos joku meinaa lumiukkoja rakentaa, niin kiire on. Sen verran lauhalta ja loskaiselta näyttää viikonloppu, meteorologi Pekka Pouta kertoo.

Perjantaina mereltä nousee maan etelä- ja itäosiin lumisadealue. Etelärannikolla sateet tulevat pääosin räntänä. Eteläosissa maata lämpömittarit näyttävät nipin napin lämpöasteita, kun taas maan keski- ja pohjoisosissa ollaan pakkasen puolella.

Lauantaina maan keskiosan yli kulkee lumisadealue, ja lunta voi tulla laajalti 10–15 senttiä seuraavien kahden vuorokauden aikana. Etelässä sataa vettä tai räntää.

– Ihan etelärannikolle en ole edes viitsinyt laittaa mitään numeroa. Turussa iso osa sateesta on räntää, Helsinki on vielä vetisempi, Pouta sanoo katsellessaan karttaa kahden vuorokauden lumikertymistä.

Lauantain vastaisena yönä lähes koko maassa on pakkasta. Vaikka sateet tulisivat etelässäkin lumena, matalapaine kääntää tuulet lounaaseen ja etelään virtaa lauhaa ilmaa. Sunnuntaina lämpötila voi nousta aivan etelässä jopa viiteen asteeseen.