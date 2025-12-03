Etelässä harmaus jatkuu, mutta harmauden keskelle voi tulla aurinkoisia yllätyksiä.

Maan eteläosissa koettiin eilen harvinainen talvinen valoilmiö, kun aurinko pääsi pilvien lomasta esiin. Talvella aurinko jää usein piiloon, sillä lyhyiden päivien lisäksi kylmä ilma tiivistää kosteuden pilviksi.

Auringonpaiste ja auringon näkyminen on talvella todellakin poikkeus, meteorologi Pekka Pouta sanoo.

– Eilinen oli vähän kuin uuden maailman juttu, että minkä takia aurinko pääsi näyttäytymään. Yksi syy siihen on lämmin merivesi. Koko Pohjois-Itämeri on nyt noin 10-asteinen tai jopa hieman yli. Tämä tarkoittaa, että ilma ei jäähdy merta pitkin kulkiessaan, eikä ilmassa oleva kosteus lähde tiivistymään pilviksi, avaa Pouta.

Lämmin meri synnyttää Poudan mukaan helposti myös kumpupilviä, jotka rikkovat yhtenäistä pilvipeitettä. Tavallisempi selkeän sään syy on Poudan mukaan kuivemman ilman virtaus Norjan vuoriston yli.

– Voimakkain selkeän sään syy talvella on yleensä luoteistuuli, joka puhaltaa Norjan vuoriston yli ja pyyhkii taivaan puhtaaksi. Sen myötä alkaa pakastua, ja vähitellen sää muuttuu taas pilvisemmäksi.

Myös Jäämereltä virtaava kylmä ilma voi muuttaa sään talvella selkeäksi.

– Se ei ole ollenkaan niin varma, koska sielläkin on lämmintä. Ilma sieppaa helposti kosteutta, ja lopputulos on usein sellainen, että vaikka pakkasta on vähän, sää on yleisesti ottaen harmaa ja pilvinen, ja välillä sataa lunta.