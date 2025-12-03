Itsenäisyyspäivää vietetään etelässä sateessa, pohjoisessa pakkasessa.

Keskiviikkona etelään saapuu kosteutta ja heikkoja vesisateita, kun taas pohjoisessa kulkee lumisateita Pohjois-Lapin yli.

– Iltapäivällä Turku–Kainuu-linjalla on todennäköisimmin pikkusateita. Kaakon kulmalla pilvipeite on ohuempi ja voi välillä rakoilla, ja länsirannikko on vyöhyke, jossa navakan lounaistuulen myötä voi välillä aurinko tulla näkyville, meteorologi Pekka Pouta kertoo.

Pohjoisessa selkeän sään alue työntyy Ruotsin puolelta Länsi-Lappiin, ja siellä pakkanen pääsee kiristymään 15 pakkasasteen tuntumaan.

Etelämmäksi virtaa kosteutta mereltä, mikä pitää Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin suttuisina ja tihkusateisina. Yön aikana käsivarteen saapuva uusi lumisadealue kulkee Pohjois-Lapin yli, ja etelästä työntyy vesisateita koko maan etelä- ja keskiosiin.

– Ne ovat heikkoja, ajoittaisia ja enemmän länsipainotteisia.

Itsenäisyyspäivä etelässä sateinen

Itsenäisyyspäivää juhlitaan osassa maata sateisessa säässä, sillä lounaaseen on saapumassa laaja sadealue.