Pekka Poudan kuukausiennusteessa iloisia uutisia valkean joulun ystäville.

Maan pohjois- ja itäosissa satoi viime yönä paikoin jopa 10 senttiä lunta, mutta eteläosissa lumitilanne on murheellinen. Tuoreen kuukausiennusteen mukaan sää jatkuu tällä viikolla pääosin kuivana.

– Eihän tässä nyt lunta tai muutakaan sadetta hirveästi tule. Sää on hyvin paljon kuivempaa poutaa, ja vähän jotain ripottelee, kertoo meteorologi Pekka Pouta.

Ensi viikko näyttää sateisemmalta, sillä Suomen eteläpuolelle muodostuu matalapaineiden myötä keskimääräistä sateisempi vyöhyke.

– Jos katsoo sadetilannetta, hyvin helposti joku näistä sateista voi yltää Etelä-Suomeen, sanoo Pouta.

Keskeiseksi kysymykseksi nousevat merien lämpötilat, sillä Suomenlahdella ja lounaisilla merialueilla veden lämpötila on edelleen miltei 10 asteen tuntumassa.

– Jos tuulen suunta olisi hyvin itäinen, meri ei lämmittäisi. Jos taas lounaasta puhaltaa, se nostaa lämpötilan plussan puolelle, ja sitten meillä on pelkkää sohjomössöä ja harmaata. Salpausselän pohjoispuolella meri ei enää juuri vaikuta, joten siellä tilanne on heti paljon parempi lumien suhteen.

Meteorologi Pekka Pouta, saadaanko valkea joulu, ja minne?