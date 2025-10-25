Hoitomuodon tuloksia on jo luonnehdittu läpimurtona.
Tutkijat ympäri maailmaa etsivät mahdollisimman tarkkoja ja tehokkaita, mutta samalla potilaalle hellävaraisia keinoja syövän hoidossa.
Nyt yhdysvaltalaistutkijat ovat esitelleet uudenlaisen hoitomuodon, joka perustuu valon käyttöön.
Tiedesivusto Science Alert uutisoi, että uusi tekniikka saattaa muuttaa tavan, jolla syöpää on hoidettu. Sivusto hehkuttaa tuloksia läpimurroksi, vaikka tutkimus onkin edelleen vasta alkuvaiheessa.
Syöpäsolu tuhotaan lämmöllä
Tutkijat käyttivät tutkimuksissaan lähi-infrapunavaloa yhdistettynä niin sanottujen SnOx-nanohiutaleiden käyttöön. Tavoitteena oli tappaa syöpäsolut siten, että terveet solut säästyvät.
Lähi-infrapunavalo tunkeutuu kudoksen läpi turvallisesti. Nanohiutaleet puolestaan toimivat valolle altistuessaan eräänlaisina mikroskooppisen pieninä lämmittiminä. Käytännössä valoa käytettiin kuumentamaan ja tuhoamaan kasvaimia.