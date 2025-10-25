Juuri nyt Avaa

Lähi-infrapunavalo tunkeutuu kudoksen läpi turvallisesti. Nanohiutaleet puolestaan toimivat valolle altistuessaan eräänlaisina mikroskooppisen pieninä lämmittiminä. Käytännössä valoa käytettiin kuumentamaan ja tuhoamaan kasvaimia.

Nyt yhdysvaltalaistutkijat ovat esitelleet uudenlaisen hoitomuodon, joka perustuu valon käyttöön.

Tutkijat ympäri maailmaa etsivät mahdollisimman tarkkoja ja tehokkaita, mutta samalla potilaalle hellävaraisia keinoja syövän hoidossa.

Tekniikassa hyödynnettiin edullista LED-valojärjestelmää kalliiden lasereiden sijasta. Menetelmä vähentää ympäröivälle kudokselle aiheutuvaa vahinkoa ja saattaa tulevaisuudessa tarjota turvallisemman vaihtoehdon kemoterapialle.

Apua ihosyöpään?

Laboratoriokokeissa LED-valo ja nanohiukkaset tuhosivat jopa 92 ihosyöpäsoluista ja 50 prosenttia suolistosyöpäsoluista puolen tunnin aikana. Terveet solut säilyivät samalla vahingoittumattomina.

Hoidon uskotaan olevan lupaava erityisesti melanooman ja tyvisolusyövän hoidossa, sillä niitä voidaan helposti hoitaa suoraan valon avulla. Samalla uutta menetelmää voitaisiin kenties käyttää mukana yhdistelmähoidoissa.

