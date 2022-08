Uusi dokumentti väittää: Michael Jackson käytti 19 väärennettyä henkilöllisyystodistusta saadakseen lääkkeitä – Jacksonin plastiikkakirurgi: "Michael on suuressa määrin vastuussa omasta kuolemastaan"

Fox-kanavalla 6. syyskuuta ensi-iltansa saavassa TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson -dokumentissa Los Angelesin poliisin, eli LAPD:n, tutkija Orlando Martinez sanoo, että popikoni Michael Jacksonin kuolema vuonna 2009 on paljon monimutkaisempi asia kuin mitä Jacksonin kuolemasta tuomitun lääkäri Conrad Murrayn perusteella voisi ajatella. Martinez tutki aikoinaan Jacksonin kuolemaa.