23-vuotias River Phoenix lyyhistyi jalkakäytävälle Johnny Deppin yökerhon edessä kuoli – läheiset kertovat mitä tapahtui traagisena yönä 30 vuotta sitten

Vointi huononi nopeasti

Huumeidenkäyttö yllätti

Johnny Deppia syytettiin

River Phoenix jätti lähtemättömän jäljen

Hänet muistetaan parhaiten rooleistaan elokuvissa Stand By Me (1986), Running on Empty (1988) ja My Own Private Idaho (1991). Kuolemansa aikaan Phoenix kuvasi yhä viimeiseksi jäänyttä elokuvaansa Dark Blood, joka jäi vuosikausien ajaksi keskeneräiseksi. Elokuva saatettiin loppuun vuonna 2012 ja se esitettiin muutamilla elokuvafestivaaleilla.

Kirjailija Gavin Edwards, jonka kirja Last Night at the Viper Room: River Phoenix and the Hollywood He Left Behind julkaistiin vuonna 2013, arvioi USA Todayn haastattelussa Phoenixin olleen aikansa teini-idoli, joka kuitenkin poikkesi kaltaisistaan yhdellä merkittävällä tavalla.