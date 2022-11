Uudet putkirikot piinaavat Helsinkiä – vesi voi olla ruskeaa koko kantakaupungissa

Taustalla on Ison runkolinjan rikkoutuminen Kalliossa eilen, joka johti useisiin putkirikkoihin ja tulviin Helsingin kantakaupungin alueella.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kertoo, että tänään kello yhdeksän aikaan on yhä poikkeuksia veden saannissa.

Mikonkadulla on HSY:n mukaan yksi kiinteistö ilman vettä. Lisäksi osoitteessa Vaakatie 2 Lassilassa viidessä kiinteistössä on asukkaita ilman vettä. Kummassakin korjaukset on aloitettu.