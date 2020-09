Uudesta-Guineasta löytyi mystisiä laulavia villikoiria ensi kertaa 50 vuoteen – sydäntäsärkevästi ääntelevän eläimen luultiin jo kuolleen sukupuuttoon

Tutkijaryhmä löysi villikoiria kultakaivoksen kulmilta

Ovatko ylänkövillikoira ja laulava koira sama eläin?

Maanantaina yhdysvaltalaisessa Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan kävi ilmi, että ylänkövillikoirien ja vankeudessa elävien laulavien uudenguineankoirien geneettiset profiilit ovat lähes identtiset.