Hain oksentama piikkipallo yllätti australialaistutkijat: "Mikä hel***ti tuo on?"

Nokkasiili pähkinänkuoressaan Nokkasiilit ovat Australiassa ja Uudessa-Guineassa eläviä nokkaeläimiä. Ne ovat vesinokkaeläimen kanssa ainoita munivia nisäkkäitä maailmassa. Nokkasiileillä on piikikäs selkä ja pitkänomainen nokka. Ne muistuttavat siiliä, mutta eivät ole sille sukua. Eläimeltä puuttuvat hampaat kokonaan, mutta se ei niitä tarvitsekaan, sillä sen ravinto koostuu pääasiassa pienistä termiiteistä ja muurahaisista, joita se pyydystää pitkällä ja tahmealla kielellään. Sillä on jaloissaan voimakkaat kynnet, joilla sen on helppo avata lujakin termiittikeko. Uhattuna nokkasiili suojautuu kiertymällä piikkipalloksi. Nokkasiili voi tarhaoloissa elää jopa lähes 50-vuotiaaksi.