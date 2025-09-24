Valmet Automotiven valtavien muutosneuvottelujen syy on Ylen tietojen mukaan Mercedes-Benzin tuotannon loppuminen tämän vuoden aikana.
Yhtiö kertoi tiistaina aloittavansa koko Suomessa työskentelevää henkilöstöä (1300) koskevat muutosneuvottelut, vähennystarpeen ollessa enintään 1075 työntekijää. Irtisanomisien lisäksi harkinnassa ovat lomautukset sekä toimenkuvien muutokset.
Yle on saanut vahvistuksen kuudelta yhtiön työntekijältä, että heille kerrottiin tiistain infotilaisuudessa Mercedes-Benzin A-sarjan että AMG-sarjan autojen tuotannon päättymisestä Uudessakaupungissa.
Yle ei ole saanut yhtiöltä asiaan vahvistusta.
Uudessakaupungissa on valmistettu Mercedes-Benzejä vuodesta 2013 lähtien.
