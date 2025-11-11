Uudenkaupungin kaupunginjohtaja kuvailee Valmet Automotiven uutista laajoista muutosneuvotteluista todella huolestuttavaksi koko kaupungin kannalta.

Kaupunginjohtaja Atso Vainio sanoo suoraan, että tilanne on Uudenkaupungin näkökulmasta erittäin ikävä.

– Se menee kuitenkin yli 200 henkilön, ketkä siellä saattaa työpaikkansa menettää. Jokainen (menetetyistä työpaikoista) on kova paikka sinällään, Vainio toteaa.

Vainio näkee pientä toivonkipinää siinä, että monen työntekijän kohdalla puhutaan lomautuksesta, eikä työsuhteen päättymisestä.

– Yhtiö haluaa pitää kiinni henkilökunnastaan. Se viesti siitä minun mielestäni vahvasti välittyy. Kyllä tämä jostain myönteisestä näkymästä kertoo, että noin suuri osa on lomautusten piirissä.

Vainio uskookin, että lomautusten määrä kielii siitä, että työntekijöille on tulevaisuudessa tarvetta. Tilanne on kuitenkin ikävä.

"Laaja kansallinen merkitys"

– Valmet Automotive on meidän kaupunkimme, seutumme ja ihan Suomenkin mittakaavassa yksi merkittävimpiä teollisuusyrityksiä, jolla on laaja kansallinen merkitys. Kyllä tämä on tosi huolestuttava tilanne, ei tätä voi mitenkään vähätellä tai kaunistella, Vainio sanoo rehellisesti.