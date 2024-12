Kartanlukija Marko Salminen kommentoi alkavaa MM-rallipestiään Sami Pajarin kanssa MTV Urheilulle Monzassa.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Kausi 2025 käynnistyy Monte Carlossa

23. tammikuuta! Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Salminen, 46, sai Pajarin tavoin unelmasopimuksen, kun Toyota tiedotti hiljattain kuskipaletistaan MM-sarjan kaudelle 2025. Pajarin päätettyä yhteistyönsä Enni Mälkösen kanssa Salminen nousi 23-vuotiaan suomalaislupauksen rinnalle.

Tuore WRC2-mestari on Salmiselle tuttu mies, sillä kaksikko ajoi yhdessä kaudet 2020–2021. Jälkimmäisenä vuonna he saavuttivat nuorten MM-tittelin.

Salminen muistaa edelleen hyvin hetken, kun hän kokeili ensi kertaa Pajarin kartturina syksyllä 2019.

– Sanoin heti, että tässä on kaveri, joka on todella lahjakas ja muuta. Se nyt on todistettu aika hyvin jo, Salminen kommentoi MTV Urheilulle rallitapahtumassa Monzassa viime viikolla.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala alleviivaa malttia odotuksissa Pajaria kohtaan, vaikka tämä ajoi jo kolmessa kisassa Rally1-kalustolla tänä vuonna.

– Tärkein juttu kauden aikana on pystyä tasaiseen suorittamiseen ja nostamaan sitä vauhtia progressiivisesti. Olisi hienoa, jos esimerkiksi loppukaudesta nähtäisiin Sami ajamassa podiumille. Uskon, että hän pystyy siihen, Latvala totesi Italiassa.

Salmisen kattavammat kommentit Pajari-pestistä yllä olevalla videolla. Alla tallipomo Latvala lyö kovat tavoitteet Toyota-kuskeille.

2:49

Jari-Matti Latvala lyö Toyotalle kovan tavoitteen ensi kaudelle – "Olemme kovalla ryhmällä tulossa."