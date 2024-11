Tässä ovat Sami Pajarin vaihtoehdot: Tuttu mies Toyotalta, nouseva nimi vai menestynyt konkari?

34-vuotiaalla Mälkösellä on jo yli vuosikymmenen kokemus kartturin roolista. MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko muistuttaa, että kyseessä on jo todella kokenut kakkoskuski.

Tuttu mies Toyotan junioriohjelmassa

– Toyotan nuorten kuljettajien kehitysryhmässä on kaksi suomalaista, Marko Salminen ja Topi Luhtinen . He olisivat tavallaan jo sisällä siellä, Ketomaa huomauttaa.

46-vuotias Salminen on pitkän linjan kartturi, joka on istunut muun muassa Teemu Asunmaan , Valtteri Bottaksen , Teemu Sunisen ja Takamoto Katsutan pelkääjän paikalla. Kaiken lisäksi hän on vuosien ajalta Pajarille tuttu juniorien MM-sarjasta ja EM-sarjasta.

Viime vuodet Salminen on kiertänyt MM-sarjaa Toyotan leivissä Yuki Yamamoton ja Neo Otaken kartturina. 30-vuotias Topi Luhtinen on puolestaan lukenut nuottia Hikaru Kogurelle.

– Nuoremmasta polvesta Ville Mannisenmäki on sellainen, jolla on jo Suomesta menestystä ja on ajanut joitain kisoja kansainvälisestikin. Hän on ollut minunkin kartturinani nuorempana, ja on hyvä nuotinlukija, Ketomaa tietää.