Toyotalla ensi kauden rallin MM-sarjaa ajava Sami Pajari on julkaissut ensi kauden kartturinsa.

Pajarin apukuskina toimii ensi kaudella Marko Salminen. Toyota-kuljettaja kertoo asiasta Instagramissa.

46-vuotias Salminen on pitkän linjan kartturi, joka on istunut muun muassa Teemu Asunmaan, Valtteri Bottaksen, Teemu Sunisen ja Takamoto Katsutan pelkääjän paikalla. Kaiken lisäksi hän on vuosien ajalta Pajarille tuttu juniorien MM-sarjasta ja EM-sarjasta.

22-vuotias Pajari ilmoitti yllättäen Japanin MM-rallin jälkeen päättävänsä yhteistyön kartanlukijansa Enni Mälkösen kanssa. Kaksikko voitti yhdessä WRC2-luokan mestaruuden.

