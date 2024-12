Sami Pajarilla on edessään ensimmäinen täysi kausi rallin MM-sarjan kuljettajana ensi vuonna. Pajari saavutti tänä vuonna WRC2-luokan mestaruuden kartanlukija Enni Mälkösen kanssa. Pajari kertoi Japanissa mestaruuden varmistuttua, ettei hän jatka yhteistyötä Mälkösen kanssa.

Mälkönen puolestaan ilmoitti sosiaalisessa mediassa, että hän olisi halunnut jatkaa Pajarin kartturina. Kohu oli valmis.

Se ei suinkaan ollut paras lähtölaukaus Pajarin uudelle pestille Toyotan WRC-tallin virallisena kuljettajana.

– Siitä lähti aikamoinen kohu liikkeelle. Kartturinvaihto oli täysin kuljettajan päätös. Me emme tiiminä ottaneet siihen millään tavalla kantaa, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kommentoi MTV Urheilulle.

– Totta kai me olemme ehdottaneet joitain asioita, jos meiltä on kysytty. Mutta me olimme tosi tyytyväisiä myös Ennin työskentelyyn – hän teki tosi hyvää työtä, Latvala korostaa.

Pajari ilmoitti joulukuun alkupuolella, että Marko Salminen lukee hänelle nuotteja ensi kaudella. Pajari on tehnyt aiemminkin yhteistyötä Salmisen kanssa, ja he voittivat yhdessä MM-sarjan JWRC-junioriluokan mestaruuden kaudella 2021.

– Ilmeisesti siinä oli sellaisia asioita, että Sami koki, että hän tarvitsee kokeneemman kartturin, kun ajetaan Rally1-autolla. Sen takia hän lähti tekemään vaihdon, Latvala selvittää.

Pajari itse ei ole kommentoinut kohua sittemmin, sillä hän on halunnut pitää keskittymisensä olennaisessa. Nyt nuorella suomalaiskuljettajalla on edessään uransa isoin näyttöpaikka, kun hän pääsee ajamaan isoja poikia vastaan lajin todellisella huipulla.

Pajari ajoi jo tänä vuonna kolme MM-rallia Toyotan Rally1-kalustolla. Hän teki vaikutuksen etenkin Suomen MM-rallissa, jossa hän ylsi komeasti neljänneksi.

Ensi kaudelle Pajarille ei ole ladattu valtavia odotuksia tiimin suunnalta.

– Hän on jo osoittanut vahvaa suorittamista ja ajanut hyviä aikoja. Ehkä tärkein juttu ensi kauden aikana olisi saada tasaisia suorituksia ja samalla pitäisi pystyä progressiivisesti nostamaan vauhtia, Latvala linjaa.

– Ja olisi hienoa, jos vaikka loppukaudesta Sami pystyy ajamaan podiumille. Uskon, että hän pystyy siihen, Latvala luottaa.