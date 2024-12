Toyotan Rally1-autolla koko ensi kauden MM-sarjaa ajava Sami Pajari valitsi uudeksi apukuskikseen itselleen tutun Marko Salmisen. MTV Urheilun asiantuntijan Jari Ketomaan mielestä vaihtamisessa piilee riski, mutta valinta on perusteltu.

WRC2-luokan mestaruuden Japanissa varmistanut Pajari kertoi mestaruushumun yhteydessä yllättäen päättävänsä yhteistyön kartanlukijansa Enni Mälkösen kanssa.

Ratkaisu tuli Mälkösen mukaan hänelle yllätyksenä. Myöhemmin Pajari pahoitteli ilmoituksensa ajankohtaa ja kommunikaatiotapaa.

Nyt viikon verran ilmassa roikkunut kysymysmerkki on lyöty kenttään. Pajarin uusi apukuljettaja on Marko Salminen. Pitkän linjan kartturi on Pajarille tuttu mies juniorien MM-sarjasta ja EM-sarjasta. Salminen ja Pajari voittivat juniorien maailmanmestaruuden vuonna 2021.

MTV Urheilun Jari Ketomaa uskoo, että asian julkistaminen on Pajarille helpotus melkoisen mediapyörityksen jälkeen.

– Ilman muuta, se on just näin. Kokonaisuus on paketissa ja hän pääsee keskittymään kauteen. Puhe loppuu nyt sen osalta, se tietysti helpottaa.

Ketomaa uskoo, että valinta kohdistui Salmiseen puhtaasti menestysmielessä.

– Samille on jäänyt ilmeisesti hyvä fiilis, että homma toimi aiemmin. Kartturoinnissa on ollut sitten ehkä jotkin asiat paremmin kuin Ennin kanssa. Se on varmaan painanut vaakakupissa, että kehittyminen paremmaksi kuljettajaksi on Salmisen kanssa todennäköisempää.

"Jättää mysteerin"

Ketomaa harmittelee edelleen Pajarin ja Mälkösen yhteistyön päättymisen ympärille jääneitä kysymyksiä. Tarkkoja syitä Pajarin päätökselle, siis selkeitä puutteita yhteistyössä Mälkösen kanssa, ei ole avattu.

– Se jättää mysteerin tähän. Kyllä Pajari riskin ottaa, kun tässä tilanteessa vaihtaa. Muutos on iso tässä kohdassa uraa, kun muuttuu jo auto ja sarja. Valinta on tehty varmasti painavin perustein. Sami on tietysti täysin oikeutettu valintaansa.

Ketomaa kuvailee kuljettajan ja kartanlukijan suhdetta "vaikeammaksi kuin avioliitto", sillä yhteisiä tunteja tiiviissä yhteistyössä tulee kauden aikana valtavat määrät. Etenkin kartturin rauhallisuus, nuotinluvun rytmitys ja henkinen tuki kuljettajalle korostuvat roolissa. Myös pitkä pinna "oikuttelevan" kuljettajan kanssa on tärkeä olla kunnossa.

– Jotta tällainen kartturin vaihtaminen on täytynyt tässä vaiheessa tehdä, niin jotain näistä ominaisuuksista on koettu, että saataisiin vielä lisää, sellainen ekstrakymmenys siihen tekemiseen.

– Puhun nyt yleisellä tasolla, mutta jos siinä olisi ongelmia, että kartturi vaikka jollain siirtymäreitillä sotkee vähän papereiden kanssa tai hätäilee, niin siitä voi äkkiä muodostua kuljettajalle kuva, että joku asia ei olisi hoidossa. Salmisen kanssa on ennenkin ajettu, niin siellä tiedetään, että nämä ominaisuudet sieltä löytyvät.

Rallin MM-sarja käynnistyy jo tammikuun lopussa. Kisakauden avaa Monte Carlo, johon Pajari ja Salminen saavatkin aloittaa valmistautumisensa välittömästi.

– Sehän on tietysti valtava haaste lähteä ensimmäiseen kilpailuun Monte Carloon. Salminen on kuitenkin ammattimies, ei siinä pitäisi olla mitään suurta probleemaa, Ketomaa päättää.