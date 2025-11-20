Juuri nyt Avaa

Raportin mukaan Kumma vei keskusteluja nopeasti eteenpäin ja toi itse esiin uusia seksuaalisia aiheita.

Yhdysvaltalaisen PIRG Education Fundin tekemässä testauksessa nalle kuitenkin ehdotti muun muassa, mistä kodista voi löytää veitsiä, ja keskusteli seksuaalisista fetisseistä.

Valmistajan mukaan Kumma oli "täydellinen ystävä lapsille ja aikuisille", ja sen ominaisuuksia pystyi räätälöimään.

Nalle hyödynsi OpenAI:n GPT-4o -mallia ja sitä markkinoitiin turvallisena, lapsiystävällisenä leluna, joka mukautuu lapsen ikätasoon ja kiinnostuksen kohteisiin.

Singaporelainen FoloToy on keskeyttänyt tekoälyllä toimivien lelujensa myynnin, kun suositun Kumma-nallen havaittiin antavan lapsille sopimattomia neuvoja ja käyvän seksuaalisia keskusteluja lasten kanssa.

keskeyttäneensä kehittäjän toiminnan OpenAI:n käytäntöjen rikkomisen vuoksi.

Uudenlaiset lelut Suomessa

Suomessa tekoälyllä toimivia leluja myyvät useat jälleenmyyjät, ja osa interaktiivisista leluista luokitellaan STEM-leluiksi (Science, Technology, Engineering & Math).

Esimerkiksi Play-I-Poe, on nalle, joka hyödyntää OpenAI-pohjaista tekoälyä. Nallen ideana on luoda tarinoita yhdessä leikkijän kanssa.

Tekoälypohjaisia interaktiivisia leluja ovat myös jotkut robottilelut, kuten AiRO AI-robotti. Robotti toistaa ja tunnistaa liikkeitä, ja sille voi opettaa äänikomentoja ja toimintoja.