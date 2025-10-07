Ylen aineistot paikkaisivat aukkoa, joka syntyisi STT:n tarjonnan vähentymisestä.
Ylen uusi toimitusjohtaja Marit af Björkesten ei torju ajatusta, että Yle voisi jakaa juttujaan muulle medialle. Af Björkesten sanoo Uutissuomalaiselle, että asiaa voidaan pohtia.
– Silloin alan on kuitenkin haluttava tätä yhteisesti ja meidän on jaettava sisältöjä tasapuolisesti. Meidän olisi myös huolehdittava siitä, että malli on lainmukainen ja että meillä on oikeudet aineistojen jakamiseen, af Björkesten sanoo Uutissuomalaiselle.
Ylen aineistot voisivat siten Uutissuomalaisen mukaan paikata aukkoa, joka uhkaa syntyä etenkin maakuntalehtien uutishankintaan, jos STT:n toiminta loppuu tai hiipuu.
Uutistoimiston pääomistaja Sanoma aikoo vähentää STT:n materiaalin käyttöä merkittävästi tai lopettaa sen kokonaan vuodenvaihteessa.
Jotkut poliitikot ovat esittäneet, että Ylen budjetista otettaisiin rahaa STT:n pelastamiseen. Tämä vaatisi af Björkestenin mukaan uuden parlamentaarisen ryhmän perustamista.
– En usko, että sellainen olisi ihan heti mahdollista.
Af Björkesten toteaa, että Yle on jo pilottimielessä jakanut juttujaan. Niitä on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa.
10:29Marit af Björkesten Huomenta Suomen haastattelussa.