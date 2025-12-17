Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

Syyskuussa Sanoma Media Finlandin uutismediat eli muun muassa Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ilmoittivat luopuvansa STT:n käytöstä tai vähentävänsä sitä merkittävästi.

– Uskomme siihen, etteivät uutistoiminnan määrä ja kattavuus oleellisesti laskisi.

– STT muuttaa itseään entistä enemmän teknologialähtöiseksi uutistoimistoksi. Tämä on matka siihen, että toiminta saadaan rakennettua itsensä rahoittavaksi, STT:n hallituksen puheenjohtaja Petteri Putkiranta kertoo Uutissuomalaiselle.

Suomen Tietotoimisto (STT) aikoo korvata meneillään olevissa muutosneuvotteluissa lähtemään joutuvia toimittajia tekoälyllä ja muilla teknologisilla ratkaisuilla, STT kertoo Uutissuomalaiselle.

STT:n hallituksen puheenjohtaja Putkiranta ei pysty sanomaan, ovatko jotkut STT:n muista asiakkaista korottamassa omaa panostustaan uutistoimistoon. Omistusosuuksiin ei Putkirannan mukaan ole vielä tulossa muutoksia.