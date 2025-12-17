Uusi toimintatapa on tarkoitus ottaa käyttöön huhtikuussa.
Suomen Tietotoimisto (STT) aikoo korvata meneillään olevissa muutosneuvotteluissa lähtemään joutuvia toimittajia tekoälyllä ja muilla teknologisilla ratkaisuilla, STT kertoo Uutissuomalaiselle.
– STT muuttaa itseään entistä enemmän teknologialähtöiseksi uutistoimistoksi. Tämä on matka siihen, että toiminta saadaan rakennettua itsensä rahoittavaksi, STT:n hallituksen puheenjohtaja Petteri Putkiranta kertoo Uutissuomalaiselle.
STT aloitti muutosneuvottelut joulukuun alussa.
Muutosneuvotteluista voi alustavan arvion mukaan seurata enintään 25 henkilötyövuoden vähennykset, joista valtaosa kohdistuisi toimitukseen.
Muutosneuvottelujen piirissä on yhteensä 88 ihmistä. Yhteensä STT:ssä työskentelee noin 140 ihmistä.
– Uskomme siihen, etteivät uutistoiminnan määrä ja kattavuus oleellisesti laskisi.
Uutistoimiston uusi toimintatapa on tarkoitus ottaa käyttöön huhtikuussa.
Tämä taustalla
Syyskuussa Sanoma Media Finlandin uutismediat eli muun muassa Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ilmoittivat luopuvansa STT:n käytöstä tai vähentävänsä sitä merkittävästi.