Lentoja on peruttu sääolosuhteiden vuoksi.
Finnair on perunut tänään kolme edestakaista lentoa Kittilään, kertoo Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.
Syynä perumiselle ovat Kittilän sääolosuhteet, eli kova pakkanen. Illalla Kittilän lentoasemalle mitattiin noin 38 astetta pakkasta.
Pakkanen on korkeampi kuin jäänpoiston pakkasraja.
– Emme halua ottaa riskiä, että jäänpoistoa mahdollisesti tarvittaessa sitä ei pystyttäisi Kittilässä tekemään, Tallqvist avaa.
Kittilässä lentoa odottaneet asiakkaat on siirretty kuljetuksella Rovaniemelle, josta lennot lennetään normaalisti.
Tallqvist sanoo Finnairin seuraavan säätilannetta.
– Toivomme asiakkaidemme ymmärtävän, että turvallisuus on ykkösprioriteetimme.