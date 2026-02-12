Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan sosiaali- ja terveysministerin tehtävästä eronneella Kaisa Juusolla (ps.) oli kannettavanaan yksi hallituksen raskaimmista salkuista.

Orpon mukaan Juuso on ollut kovan paineen alla, kun hänen on samaan aikaan pitänyt uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita ja hillitä menojen kasvua.

Orpo ei usko, että Juuson erosta voidaan tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä hallituksen loppukauden suhteen.

Orpo kommentoi Juuson eroa EU:n epävirallisessa huippukokouksessa Belgiassa. Hän kiitti Juusoa sinnikkäästä työstä erittäin vaikean ja vastuullisen ministerisalkun kanssa.

Lue myös: