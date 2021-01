Useita oikeusjuttuja ja miljardivelat – MTV esittelee Donald Trumpia presidenttiyden jälkeen odottavat haasteet

Tutkinta vaitiolorahoista paisui

Vaaliraharikkeestä voi tulla vielä Trumpillekin seuraamuksia, mutta tätä huonompi uutinen hänelle on Manhattanin yleisen syyttäjän tutkinnan laajeneminen. Vaitiolorahojen lisäksi nyt tutkitaan myös Trumpin yritysryppään mahdollisia pankki-, vakuutus- ja veropetoksia.

Verotiedot herättävät epäilyksiä

Donald Trumpin maksamista veroista on kiinnostunut myös New Yorkin osavaltion syyttäjä Letitia James. James tutkii, ovatko Trump tai hänen yhtiönsä antaneet valheellisia taloustietoja välttyäkseen veroilta.

Myös Yhdysvaltojen oikeusministeriö saattaa olla Trumpin veronmaksusta kiinnostunut. New York Timesin paljastuksen mukaan Trump on maksanut 2000-luvulla mitättömiä summia liittovaltion tuloveroja – joinakin vuosina ei yhtään.

Myös presidenttikauden jälkipyykkiä oikeudessa

Jättiveloissa tulossa maksun aika

Financial Timesin ja Forbesin selvitysten mukaan Donald Trumpilla on velkaa ainakin 1,1 miljardia dollaria eli noin 910 miljoonaa euroa. Niistä jopa yli 80 prosenttia on erääntymässä lähivuosina.