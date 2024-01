Donald Trumpia uhkaa 450 vuoden vankeus

Donald Trumpin kalenteri on jo tänä vuonna täynnä oikeusjuttuja. Republikaanipuolueen ykkössuosikki presidenttiehdokkaaksi on syytettynä muun muassa vaalituloksen peukaloinnista ja hyssyttelyrahojen maksamisesta.

Yhdysvaltojen presidentinvaalit järjestetään marraskuussa. Trumpin ehdolla oleminen on herättänyt kysymyksiä siitä, pyrkiikö hän presidentiksi oikeusjuttujen pelossa. Trump on syytettynä useissa rikosjutuissa, joista rangaistus voi olla vankeutta.

Trumpin vaalivoitto aiheuttaisi pohdittavaa oikeusministeriössä. Ministeriön kanta on, että istuvaa presidenttiä ei voi syyttää rikoksista. On silti epäselvää, voiko presidenttiä syyttää, jos syytteet on nostettu silloin, kun hän ei vielä ole virassa.