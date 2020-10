Trumpilla lainoja muhkeat yli miljardi dollaria – näille kaikille tahoille USA:n presidentti on velkaa, yksi niistä on hän itse

Trumpin kannattajat rakastavat rocktähti-supermies-presidenttiään. Katso, millaista oli kampanjatilaisuudessa Pennsylvaniassa, missä paikalla oli myös MTV Uutiset:

Financial Timesin selvityksen mukaan Donald Trumpin talous on kärsinyt koronakriisin aikana aivan kuin niin monen muunkin. Kiinteistöjen arvot ovat laskeneet erityisesti New Yorkin kaltaisissa kaupungeissa ja sijoittajat joutunevat lähitulevaisuudessa käymään tiukkojakin neuvotteluja velkojiensa kanssa.

Jo valmiiksi vaikeista neuvotteluista tulee astetta hankalampia, jos velallinen on Yhdysvaltain presidentti, FT kirjoittaa. Mutta millaista velkaa Trumpilla sitten on ja mitkä ovat velkojatahot?

FT: Velkaa ainakin 1,1 miljardia dollaria

Trumpin velkoja ovat selvittäneet muutkin. Esimerkiksi Forbesin mukaan käytännössä koko Trumpin velan, jonka arvioidaan olevan ainakin 1,1 miljardia dollaria (nykykurssilla noin 930 miljoonaa euroa), vakuudet ovat kiinteistöissä. Ja tarkemmin ottaen rajoitetussa lukumäärässä rakennuksia ja golf-kenttiä, jotka muodostavat Trumpin talousimperiumin sydämen.

Jos Trump valitaan jatkokaudelle, erääntyy leijonanosa hänen veloistaan eli noin 900 miljoonaa dollaria (762 miljoonaa euroa) toisen presidenttikauden aikana, Forbes ja FT kertovat.

Paperilla Trumpilla ei ole hätää. Forbesin mukaan hänen nettovarallisuutensa on 2,5 miljardin dollarin (2,1 miljardia euroa) luokkaa.

Mutta vaikka presidentti Trumpilla on omaisuutta, on epäselvää, kuinka paljon hänellä on maksuvalmiutta tosipaikan tullen. Trump tai hänen organisaationsa eivät ole halunneet tätä valottaa.

Financial Timesin mukaan presidentin velkojat voidaan kuitenkin jakaa viiteen ryhmään.

1. 447 miljoonaa dollaria

Trump omistaa yhtiökumppaninsa Vornado Realty Trustin kanssa kaksi rakennusta New Yorkissa ja San Franciscossa.

Trumpin omistusosuus niistä on 30 prosenttia ja hänen osuutensa rakennuksiin liittyvästä 1,5 miljardin velasta sen mukainen, 447 miljoonaa dollaria (378 miljoonaa euroa). Laina erääntyy seuraavan kahden vuoden kuluessa.

Velka kuuluu yhteiselle yritykselle, ei Trumpille itselleen. Se, kuka lainat nykyisin omistaa, ei ole selvillä.

FT:n mukaan molempien rakennusten arvo on kärsinyt koronakriisin aikana. San Franciscossa liikekiinteistöjen arvo on laskenut keskimäärin 5 prosenttia ja New Yorkissa 13 prosenttia vuoden takaisesta.

2. 257 miljoonaa dollaria

Useita Trumpin kuuluisimpia omistuksia on paketoitu 257 miljoonan dollarin (217 miljoonaa euroa) kaupallisiin kiinteistölainoihin, joita myydään joukkovelkakirjoina eli bondeina.

FT kirjoittaa, että neljän Trumpin New Yorkissa sijaitsevan kiinteistön lainoja on kuudessa eli joukkovelkakirjassa.

Suurin lainoista, 100 miljoonaa, koskee Trump Toweria osoitteessa 725 Fifth Avenue.

3. 340 miljoonaa dollaria

FT kertoo, että Trumpin suurin pankkivelkoja on saksalaisjätti Deutsche Bank, jolle Trump on velkaa jopa 340 miljoonaa dollaria (288 miljoonaa euroa).

Saksalaispankki on lainoittanut Trumpin hotelleja Chicagossa ja Washingtonissa sekä hänen omistamaansa rikkaiden yksityistä golf-keskusta Miamissa. The New York Timesin aiemmin julkistamien Trumpin verotietojen mukaan molemmat hotellit ovat olleet raskaasti tappiollisia.

4. 25 miljoonaa dollaria

Trump on ainakin 25 miljoonaa dollaria (21 miljoonaa euroa) velkaa neljälle pienelle pankille ja yhdelle varainhoitoyhtiölle. Suurin osa lainoista ei eräänny seuraavien neljän vuoden aikana.

Kaksi niistä on kiinteistölainoja, jotka koskevat Trumpin perheen omistuksia New Yorkin esikaupunkialueella, kaksi puolestaan golf-kenttiä New Jerseyssä ja Washingtonissa.

Tänä vuonna erääntyy laina, jonka vakuutena on asuinkäytössä oleva kerrostalokiinteistö New Yorkin ytimessä Manhattanilla.

5. 50 miljoonaa dollaria

Tämä laina on mysteeri, kirjoittaa Financial Times.

50 miljoonan dollarin (42 miljoonaa euroa) lainan velkoja on Chicago Unit Acquisition Trust -rahasto ja sen vakuutena on samassa kaupungissa sijaitseva Trump International Hotel and Tower.

Lainan antaneen rahaston omistaa Holdings LLC eli Donald J. Trump itse. Lehden mukaan vaikuttaakin siltä, että Trump on velkaa myös itselleen. Järjestely on epätavanomainen ja onkin esitetty, että se saattaa olla osa verojärjestelyä.