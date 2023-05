Kansainvälisten artistien keikkapalkkiot ovat kasvaneet huimasti – Ruisrockin promoottorin mukaan taustalla monta syytä

Ruisrockin promoottorina on toiminut jo vuodesta 2006 lähtien Mikko Niemelä. Niemelän mukaan festivaalien järjestämisessä iso kuva on vuosien varrella pysynyt ennallaan: ihmiset tulevat edelleen viettämään hauskan viikonlopun, juhlimaan ja nauttimaan musiikista. Järjestelyt sen sijaan ovat ajan saatossa ammattimaistuneet huomattavasti.

– Meitä on tekemässä varmaan viisinkertainen joukko ihmisiä. Lisäksi aikajänne on aivan erilainen: ennen tehtiin vielä tähän aikaan vuodesta buukkauksia, kun nyt katsellaan jo vuoteen -24. Tapahtumiin on tullut palveluita lisää ja asiat tehdään paremmin. Ihmisestä pidetään parempaa huolta, Niemelä kertoi MTV Uutisille.

Aiemmin festivaalien viestintä tapahtui lehdistötiedotteilla, mutta nykyisin asiakkaat pidetään ajan tasalla minuutin tarkkuudella.

– Keikka on myöhässä, niin siitä on samantien kaikilla tieto. Teknologiaa on tullut paljon mukaan. Kun sitä alkaa miettimään, niin lista on aika loputon.

Niemelän mukaan kansainvälisten ykkösartistien keikkapalkkiot ovat kasvaneet huimasti.

– Eivät aivan tuplaantuneet, mutta kyllä se kasvu on ollut huimaa sinä aikana, kun olen tässä ollut. Toki siihen liittyy myös se, että artistit ovat ammattimaistuneet ja heillä on isommat koneistot ja tuotannot. Silloin, kun olen aloittanut (tämän työn), niin levymyynnin osuus oli aivan erilainen artistin ansaintaketjussa. Myös (festari)lippujen hinnat ovat nousseet.

Suomessakin monilla festareilla nähdään samoja artisteja, mutta Niemelän mukaan siitä tuskin on haittaa kovin isolle joukolle.

– Aika harva ihminen varmaankaan kiertää kovin montaa festivaalia. Ne, keille siitä on haittaa, on varmaankin aika pieni joukko. On myös paljon eksklusiivista festarikeikkailua: ensi kesänä Antti Tuisku soittaa vain kolme festarikeikkaa, Vesala kaksi ja Ibe yhden. Mutta on myös minusta todella luonnollista, että Käärijä soittaa monta festarikeikkaa, koska hänellä on nyt se hetki. On luonnollista, että käydään paljon keikoilla, kun uraa luodaan tulevia vuosia varten, Niemelä kiteytti.

Ruisrock järjestetään tänä vuonna 52. kertaa Turun Ruissalossa 7.–9. heinäkuuta.