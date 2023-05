Gasellit-yhtye muistelee ikimuistoisimpia festarimuistoja: "Pelasimme aamukuuteen asti"

Helsingin Oulunkylässä vuonna 2008 perustettu Gasellit -yhtye on kiertänyt festareita kesäisin jo monta vuotta. Yhtyeeseen kuuluvat Jussi ”MusaJusa” Mikkonen, Tuomas ”Thube Hefner” Pietikäinen, Pekka ”Päkä” Salminen ja Miikka ”Hätä-Miikka” Niiranen.

– Se on erilainen fiilis, kun vedetään klubikeikka. Toki silloinkin ollaan vapaalla, mutta takaraivossa saattaa kolkuttaa maanantain työvuoro. Kesällä siitä ei ole tietokaan, vaan ihmiset ovat aivan irti, Pietikäinen kertoi MTV Uutisille.

– Panostetaan ruokaan ja joka paikassa on kiva hengailualue. Ei ole enää vain pölyinen kenttä ja makkaraperunaa kentän laidalla. Festareita on monessa eri paikassa, ja on tullut kaupunkifestareita, Pietikäinen sanoi.