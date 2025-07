Ilosaarirock toi tänä vuonna rockin rinnalle tiedettä, taidetta ja teatteria

Perinteiset rockmusiikkifestivaalit hakevat uudistumista tuomalla bändien rinnalle esimerkiksi tiedettä ja teatteria. Tätä kokeilee tänä vuonna esimerkiksi Joensuun Ilosaarirock.

Jo reiluun 50 vuoden ikään ehtinyt Ilosaarirock on jyrännyt kolme päivää helteessä kymmenien esiintyjien voimin.

Festarivieraille on musiikin lisäksi ollut tarjolla nyt myös viides Oho-lava, jossa nimensä mukaisesti sai yllättyä esimerkiksi professorin valon käsitettä koskevasta rennosta luennosta.

– Ihmisille pitää kertoa tieteestä ja paras on kertoa siellä missä ihmiset on paikalla, kertoo fotoniikan professori Pasi Vahimaa Itä-Suomen yliopistosta.

Tiedettä, taidetta ja tanssia

– Siellä on tiedettä, taidetta, tanssia, teatteria, kaikkea mahdollista, ei pelkästään musiikkia, kertoo Ilosaarirock Oy:n promoottori Panu Hattunen.

Ilosaari on myyty vuosikausia loppuun. Tänä vuonna ennätyksiä ei rikota, vaikka kävijöitä on kymmeniä tuhansia. Raha on nyt kuitenkin tiukemmassa.

Joensuun erikoisuus on kaksi menestyvää rokkifestaria samassa kaupungissa. Tänä vuonna vanhemmalla bändikattauksella toimiva Ilovaari myytiin loppuun.

– Molemmat tavoittelevat 40–50-vuotiaiden ikäluokkaa, mutta sitten taas meillä on vanhempia ja tuolla rinteellä on sitten selkeästi nuorempia, kertoo Kerubin toimitusjohtaja Asko Piiparinen.

Monelle Ilosaarirock on ollut perinne.

– Täytyy sanoa, että Ilosaari on siitä aivan ihana festivaali, että tänne pääsee alle 18-vuotiaat, että itse olen käynyt -97 vuodesta asti täällä, että se on tosi tärkeää, että nuoretkin pääsee, kertoo artisti Anna Puu.

Yhdistyspohjainen toimintamalli näyttää hiipuvan festareiden järjestämisessä. Arviolta enää kolmannes on yhdistyksiä. Joensuunkin molemmat festarit on hiljattain yhtiöitetty osakeyhtiöiksi.