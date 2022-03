Useat autonvalmistajat lopettavat viennin Venäjälle – lukujen valossa vaikutus on hyvin pieni

Venäjälle on toimitettu aikaisemmin autoja Volvon Ruotsin, Kiinan ja Yhdysvaltojen tehtailta. Alan tilastojen mukaan Volvo myi Venäjälle vuonna 2021 noin 9000 autoa.

The New York Timesin mukaan Volvon automyynti Venäjälle on ollut viime vuonna vain noin yksi prosentti yrityksen koko myynneistä.