Aikovatko itäsuosikit Kia ja Hyundai ottaa osaa Venäjä-boikottiin? Yhtiöt varovaisia sanoissaan: "Toivomme tilanteen ratkeavan"

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuomittu laajalla rintamalla myös autoteollisuudessa.

Valmistajien toimenpiteet ovat olleet luonteeltaan moninaisia. Osa on ilmoittanut lakkauttavansa vain viennin Venäjälle, kun taas osa itänaapurissamme toimivista valmistajista on keskeyttävänsä autojensa valmistuksen maassa. Jotkin valmistajat ovat sanoneet myyvänsä nykyiset varastonsa tyhjiksi ja lopettavansa sen jälkeen autojensa myynnin Venäjällä.

Hyundai ja Kia varovat sanojaan

Vaikka esimerkiksi Hyundai on sulkenut Pietarissa sijaitsevan tehtaansa toistaiseksi, kiirehti korealaisvalmistaja korostamaan The Wall Street Journalille viime tiistaina, että tuotannon keskeyttämisellä "ei ole mitään tekemistä" Ukrainan sodan tai lännen sanktioiden kanssa, vaan taustalla on muitakin valmistajia piinaava globaali komponenttipula. Ne tosin linkittyvät joissain määrin toisiinsa, ja Ukrainan sodan odotetaan pahentavan komponenttipulaa entisestään.