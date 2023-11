Venäjällä toimii yhä lukuisia kansainvälisiä yrityksiä – osa pyrkinyt hämärtämään rooliaan

Ensinnäkin Venäjälle jääminen on vääjäämättä mainehaitta ainakin lännessä.

Toinen piikki Venäjälle jääneiden yritysten lihassa on Leave Russia -sivusto, jonka perustivat ukrainalaiset aktivistit viime vuoden maaliskuussa.

Jääminen ei estä takavarikkoja

– Nämä yritykset selittävät jäävänsä maahan humanitaarisista syistä. Se on kyyninen valhe, Sonnenfeld tyrmää.

– On vaarallista jäädä, kun oikeudellista ympäristöä leimaa nyt avoimesti mielivaltaisuus. Valtio saalistaa ulkomaisten etujen kustannuksella, Vercueil sanoo.

Asetuksen mukaan Venäjä voi "väliaikaisesti ottaa hallintaansa" yrityksen, joka on tullut Venäjän epäystävällisinä pitämistä maista.

Lähtökin käy kalliiksi

Venäjän-toimintojen alasajo on kiistatta tullut kalliiksi monelle länsiyritykselle.

Tätä selvittääkseen talouslehti Financial Times tutki 600 eurooppalaisen monikansallisen yrityksen tilinpäätöksiä. Ilmeni, että yritykset ovat menettäneet yhteensä vähintään sata miljardia euroa Venäjän-toimintojen myynnin, sulkemisen tai vähentämisen takia.

Piinalliseksi Venäjälle jäämisen on tehnyt länsiyrityksille etenkin yksi mies. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pitänyt esillä ulkomaisten yritysten roolia Venäjällä. Hän on syyttänyt kansainvälisiä yrityksiä Venäjän sodan rahoittamisesta.