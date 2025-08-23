Yhdysvalloista laittomasti karkotettu mies vapautettu vankilasta: Piina ei välttämättä ole ohi

El Salvadorista kesäkuussa palautettu mies oli pidätetty siirtolaisten salakuljetuksesta syytettynä heti tämän saavuttua Yhdysvaltoihin.

Yhdysvalloista laittomasti karkotettu elsalvadorilainen mies on vapautettu vankilasta tuomarin määräyksellä, hänen asianajajansa kertoo lausunnossa uutistoimisto AFP:lle. El Salvadorista kesäkuussa palautettu mies oli pidätetty siirtolaisten salakuljetuksesta syytettynä heti tämän saavuttua Yhdysvaltoihin.

Kilmar Armando Abrego Garcian tapaus on räikeä esimerkki presidentti Donald Trumpin tiukasta maahanmuutto- ja rajapolitiikasta. Garcia karkotettiin maaliskuun lopulla laittomasti El Salvadoriin. Hän oli yksi yli 200 ihmisestä, jotka lennätettiin korkean turvaluokituksen megavankilaan El Salvadoriin ilman oikeuden karkotuspäätöstä.

Huhtikuussa julkaistulla videolla demokraattisenaattori Chris Van Hollen kertoo kohtaamisestaan laittomasti karkotetun Kilmar Armando Abrego Garcian kanssa. Trump latasi suorat sanat molemmista.

Asianajajan mukaan Garcia oli matkalla perheensä luo Marylandin osavaltioon.

Hallinto voi yrittää karkotusta uudelleen

Trumpin hallinto voi kuitenkin edelleen yrittää karkottaa Garcian maasta. Yhdysvaltalaismedian mukaan maan sisäisen turvallisuuden ministeriö (DHS) oli ilmoittanut Garcian edustajille, että hänen tulisi ilmoittautua maahanmuuttoviranomaisille maanantaina. Jos Garcia ei ilmoittaudu viranomaisille, hänet voidaan karkottaa Itä-Afrikassa sijaitsevaan Ugandaan.

Garcia on El Salvadorin kansalainen, joka saapui alun perin paperittomana Yhdysvaltoihin vuoden 2011 tienoilla. Häntä ei ole tuomittu rikoksesta, ja hänelle oli myönnetty mahdollisen vainon vuoksi suojeltu asema, jonka olisi pitänyt estää hänen karkotuksensa. Hän asui Marylandissa ja on naimisissa yhdysvaltalaisen naisen kanssa. Heillä on kolme lasta.

Valkoinen talo kutsui Garciaa lausunnossaan muun muassa jengirikolliseksi ja vaimonhakkaajaksi.

– On loukkaus hänen uhrejaan kohtaan, että tämä vasemmistolainen tuomari puuttui asiaan saadakseen hänet takaisin kaduille, apulaislehdistösihteeri Abigail Jackson sanoi viestipalvelu X:ssä.

Jacksonin mukaan Garciaa tarkkailtaisiin nilkkapannalla.

Tennesseen osavaltiossa sijaitsevasta vankilasta vapautuneen Garcian asianajajat syyttivät liittovaltion syyttäjiä valikoivasta syytteeseenpanosta. Asianajajat vaativat syytteitä hylättäviksi.