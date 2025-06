Trumpin hallinnon laittomasti karkottama mies palautettiin Yhdysvaltoihin – pidätettiin heti

Yhdysvalloista laittomasti karkotettu elsalvadorilainen mies palautettiin takaisin maahan perjantaina.

Yhdysvaltain oikeusministeri Pam Bondi kertoi lehdistötilaisuudessa, että mies pidätettiin heti Yhdysvaltoihin saavuttuaan. Häntä syytetään siirtolaisten salakuljetuksesta maahan.

Kilmar Armando Abrego Garcia karkotettiin maaliskuun lopulla laittomasti El Salvadoriin, missä hänet sijoitettiin pahamaineiseen vankilaan.

29-vuotias Garcia on El Salvadorin kansalainen, joka saapui alun perin paperittomana Yhdysvaltoihin vuoden 2011 tienoilla. Häntä ei ole tuomittu rikoksesta, ja hänelle oli myönnetty mahdollisen vainon vuoksi suojeltu asema, jonka olisi pitänyt estää hänen karkotuksensa. Hän asui Marylandissa ja on naimisissa yhdysvaltalaisen naisen kanssa. Heillä on kolme lasta.

Oikeusministeri Bondi väitti medialle, että Garcialla oli merkittävä rooli siirtolaisten "salakuljetusringissä" ja että tämä olisi salakuljettanut myös aseita ja huumeita.

Bondin mukaan palautus tehtiin El Salvadorin viranomaisille esitetyn pidätysmääräyksen jälkeen. Bondi kiitti El Salvadorin presidentti Nayib Bukelea siitä, että tämä palautti Garcian vastaamaan "erittäin vakaviin syytteisiin".

Bukele sanoi palautuksen jälkeen viestipalvelu X:ssä, että presidentti Donald Trumpin hallinto oli pyytänyt miehen palautusta.

– Työskentelemme Trumpin hallinnon kanssa, ja jos he pyytävät jengiläisen palauttamista syytteiden nostamista varten, emme tietenkään kieltäydy, Bukele kirjoitti.

Aiemmin Bukele oli vakuuttanut, ettei aio palauttaa miestä Yhdysvaltoihin.

Trump kommentoi toimittajille perjantaina, että Garcia on "melko paha tyyppi" ja sanoi, että tätä "ei olisi koskaan pitänyt joutua palauttamaan".

Taustalla korkeimman oikeuden vaatimus

Yhdysvaltain korkein oikeus määräsi yksimielisesti huhtikuussa, että Trumpin hallinnon on edistettävä laittomasti karkotetun Garcian palauttamista El Salvadorista.

Trumpin hallinto myönsi Garcian karkotuksen johtuneen hallinnollisesta virheestä, mutta ei kuitenkaan kertonut missään vaiheensa ryhtyvänsä toimiin miehen palauttamiseksi.

Garcian tapaus on räikeä esimerkki Trumpin tiukasta maahanmuutto- ja rajapolitiikasta. Garcia oli yksi yli 200 ihmisestä, jotka lennätettiin korkean turvaluokituksen megavankilaan El Salvadoriin ilman oikeuden karkotuspäätöstä osana Trumpin paperittomien siirtolaisten vastaista toimintaa.

Suuri osa Yhdysvalloista poistetuista siirtolaisista oli väitetysti venezuelalaisen rikollisjengin jäseniä. Trumpin hallinto on julistanut jengin ulkomaiseksi terroristijärjestöksi.

Useiden El Salvadorin vankilaan poistettujen miesten sukulaiset ovat kuitenkin sanoneet, ettei heillä ole yhteyksiä rikollisuuteen, vaan he joutuivat maasta poistetuiksi jengeihin liittymättömien tatuointiensa takia.