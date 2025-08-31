CNN: Maahanmuuttovirasto ottanut kiinni yhteiskunnan tukipilareita Yhdysvalloissa

Kiinniotettujen perheille on kerätty raha-avustuksia.

Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivirasto (ICE) on ottanut kiinni useita yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeitä ammattilaisia etsiessään paperittomia maahanmuuttajia, kertoo uutiskanava CNN.

CNN:n mukaan pidätettyjen joukossa on esimerkiksi palomies, pastori ja toimittaja. Pidätyksiä on tehty työpaikoilla tai henkilöiden työmatkojen aikana.

Naapurit, ystävät ja työpaikkojen kollegat ovat keränneet kiinniotettujen henkilöiden perheille raha-avustuksia ja vaatineet maahanmuuttoviranomaisia vapauttamaan heidät.

Yhteiskunnalle tärkeitä, mutta paperittomia

Kiviasentajana ja vapaaehtoisena palomiehenä New Yorkin Port Chesterissä työskentelevä Milton Guamarrigra pidätettiin, kun hän oli lähdössä kotoaan töihin.

Port Chesterin pormestari on kirjoittanut liittovaltioille kirjeen, jossa korostettiin Guamarrigan vapaaehtoistyötä. Pormestarin mukaan palolaitoksen vapaaehtoiset ovat kuin perhettä, johon Guamarriga kuuluu.

Tietojen mukaan Guamarrigra oli tullut Yhdysvaltoihin Ecuadorista. Hänet on tuomittu kahdesti päihtyneenä ajamisesta New Yorkissa vuosina 2003 ja 2006. Guamarrigran perhe on kerännyt yli 13 000 dollaria rahaa asianajokustannuksiin, jotta hänet saataisiin takaisin kotiin.

CNN kertoo myös Atlantan alueella asuneesta journalisti Mario Guevarasta, joka on uutisoinut viranomaisasioista ja maahanmuutosta 20 vuoden ajan. Guevara pidätettiin kesäkuussa, kun hän teki livestreamia presidentti Donald Trumpin toimia vastustavasta mielenosoituksesta Atlantassa.

Guevaralla on lupa työskennellä Yhdysvalloissa, mutta hänellä ei ole pysyvään asumiseen oikeuttavaa lupaa. Guevara on edelleen kiinniotettuna, vaikka häntä vastaan nostetuita syytteistä luovuttiin.

Kolmantena esimerkkinä CNN kertoo kolmen lapsen isästä Daniel Fuentes Espinalista, joka oli tullut Yhdysvaltoihin Hodurasista vuonna 2001. Espinal on tehnyt töitä rakennuksilla ja toiminut vapaaehtoisena pastorina Marylandissa sijaitsevassa kirkossa. Espinalin ystävän mukaan tämä oli tarjonnut suojaa, ruokaa ja vaatteita hädässä olleille ihmisille.

ICE pidätti Espinalin heinäkuussa, kun hän oli matkalla työpaikalleen. ICE:n mukaan Espinal oli tullut maahan alun perin kuuden kuukauden viisumilla, mutta hän ei ollut poistunut maasta kuluneen 24 vuoden aikana.

Espinal vapautettiin muutama viikko sitten, kun hänen tukijansa olivat kirjoittaneet kymmenittäin kirjeitä, joissa korostettiin hänen merkitystään yhteiskunnalle.

