Yhdysvalloissa jännite oikeiston ja vasemmiston välillä on voimistunut oikeistoaktivisti Charlie Kirkin ampumisen jälkeen. FBI:n mukaan esimerkiksi useampi afroamerikkalaisten yliopisto on joutunut perumaan opetusta uhkailujen vuoksi. Kiristyneen ilmapiirin vuoksi Georgian osavaltiossa tarjotaan ilmaista ampumaopetusta.

Georgian osavaltion metsikössä on vielä aamuvarhain hiljaista. Paul Manigo valmistelee maastoon rakennettua ampumarataansa päivän ensimmäiseen ilmaiseen asekoulutukseen.

Manigo asettelee kaksi AR-15-kivääriä pöydälle ja lähtee kantamaan maalitauluja

– Metalliset maalit ovat loistavia, koska ne antavat välittömän palautteen. Heti kun luoti osuu, kuuluu kilahdus ja tiedät osuneesi maaliisi, 404 ATL GUN CLUB -ampumaradan omistaja Manigo kertoo MTV Uutisille.

Yksi ilmaiselle kurssille tulijoista on Nick Holland. Holland saapui paikalle, koska ilmapiiri on kiristynyt oikeistoaktivisti Charlie Kirkin ampumisen vuoksi.

– Koskaan ei tiedä mitä tapahtuu, kaikki on tällä hetkellä hullua! Ajattelin hankkia hieman koulutusta ja harjoittelua. On parempi, että on ase, jota ei tarvitse kuin että sitä tarvitsee, eikä sitä ole, Holland sanoo.

"AR-15-kivääri on kuin Barbi-nukke"

Kirkin kuoleman jälkeen sekä republikaanit että demokraatit ovat raportoineet lisääntyneistä turvallisuushuolista. Joitakin poliitikkojen julkisia tilaisuuksia on peruttu, ja liittovaltion poliisin FBI:n mukaan mustien yliopistot ovat joutuneet uhkailujen kohteeksi.

Tuoreet tapahtuvat synnyttivät Manigolle idean ilmaisen ampumakoulutuksen tarpeesta.

– Olen saanut paljon yhteydenottoja sellaisilta, jotka eivät vielä omista asetta. Kun on ihmisiä, jotka haluavat vahingoittaa sinua, sinun täytyy pystyä puolustautumaan. Kun uhkaukset historiallisesti mustille tarkoitettuja -yliopistoja vastaan tulivat ilmi, ajattelimme, että meidän on tehtävä jotakin.

Toistaiseksi Manigo järjestää ilmaista koulutusta kerran viikossa ja lehdistön jäsenenä saan myös opetusta.

Metsän hiljaisuus peittyy laukauksien äänistä, kun Manigo opastaa MTV:lle AR-15-puoliautomaattikiväärin käyttöä.

– AR-15-kivääri on kuin Barbi-nukke: sitä voi muokata ja varustella monin tavoin lisävarusteilla, Manigo kuvailee.

Ase tuntuu ensin hieman painavalta, mutta Manigo näyttää oikean seisoma-asennon ja otteet. Sitten varmistin pois päältä ja ping! Metallimaali laulaa, aloittelijakin osuu maaliin. Ei ole ihme, että AR-15 on yksi Yhdysvaltain suosituimmista aseista.

"Yhdistävää voimaa, joka toisi meidät yhteen, ei ole"

Myös Holland sai täytettyä tavoitettaan ampumakoulussa. Hän halusi oppia tarkkuutta ja ongelmien ratkaisua, jos ase esimerkiksi jumittuu.

Amerikkalaisten eripuran hän vain pelkää syvenevän.

– Kirkin kuolema vain vahvisti ihmisten ennestään omaksumia näkemyksiä ja lisäsi vihaa. Yhdistävää voimaa, joka toisi meidät yhteen, ei ole, Holland sanoo.

Presidentti Donald Trump on syyttänyt Kirkin kuolemasta "radikaalia vasemmistoa" ja vasemmiston retoriikkaa.

Utahin republikaanikuvernööri Spencer Coxin mukaan epäilty Tyler Robinson kallistui vasemmalle, mutta viranomaisten mukaan hän toimi yksin. Trump on luvannut kostoa ja ehdottanut, että tietyt liberaalit kansalaisjärjestöt voitaisiin luokitella kotimaisiksi terrorismiryhmiksi.

Kansalaisjärjestöt pelkäävät, että Trumpin väläyttämät toimet tukahduttavat poliittista vastustusta ja rajoittavat sananvapautta.

Trumpin syyttelevä linja on saanut arvostelua muun muassa entiseltä presidentiltä, demokraatilta, Barack Obamalta.