Analyysi: Jopa Kamala Harrisilla on ase – näin Trump yrittää kaataa hänet aseistautuneen kansan vaaleissa

Harris omistaa aseen, mutta kannattaa rajoituksia

– Me, jotka uskomme vapauteen elää turvassa aseväkivallalta, aiomme vihdoin hyväksyä rynnäkköasekiellon, taustatarkastukset ja red flag -lait, Harris sanoi viime viikolla Pohjois-Carolinassa.

Walz muutti kantaansa

Sittemmin NRA on luokitellut hänet F-kirjaimella, joka heidän kielenkäytössään tarkoittaa "aseiden todellista vihollista".

– Tiedän paljon aseista. Olen veteraani. Olen metsästäjä. Olin parempi ampuja kuin useimmat republikaanit kongressissa, ja minulla on palkinnot todisteena siitä. Mutta olen myös isä, Walz sanoi demokraattien puoluekokouksessa.

– Uskon perustuslain toiseen lisäykseen, mutta uskon myös, että tärkein velvollisuutemme on pitää lapsemme turvassa, hän jatkoi.

Trump ei muuta linjaansa

Republikaanien ehdokas Trump on kutsunut itseään "aseiden omistajien parhaaksi ystäväksi Valkoisessa talossa".

– Siinä leirissä, missä kannatetaan laajoja aseenkanto-oikeuksia ja vastustetaan periaatteesta kaikkia mahdollisia rajoituksia, siellähän ajatellaan, että mitä enemmän on aseväkivaltaa, sitä enemmän hyviksille pitää antaa aseita. Heidän mielestään asetta heiluttavan pahiksen voi pysäyttää parhaiten asetta heiluttava hyvis, Lindén arvioi.

Aserajoituksia kannattavien ja laajoja aseenkanto-oikeuksia kannattavien puolien välillä on siis perustavanlaatuinen ero.

Ongelma aseiden kanssa on se, että jotkut ihmiset tekevät aseilla pahoja asioita, mutta ratkaisu nähdään eri tavalla. Aseita kannattavan puolen ratkaisu on se, että "hyvikset" saavat lisää ja järeämpiä aseita.

Trump on myös hyvin tietoinen siitä, että hänen äänestäjänsä kuuluvat aseenkanto-oikeuksien kannattajien leiriin. Hän ei tule siis muuttamaan linjaansa, vaikka aseen piippu häneen osoittaisikin.

Asekeskustelu kärjistynyt

Keskustelussa aserajoituksissa on kyse sellaisista rajoituksista, joista mielipidemittausten mukaan on kansalaisten keskuudessa jonkinasteinen yksimielisyys.

Rajoitukset, joiden toteuttamista oikeasti harkitaan, ovat sellaisia, joilla on melko laaja kansan tuki, jossain määrin puoluekantaan katsomatta. Noin 60 prosenttia amerikkalaisista kannattaa aselakeihin ainakin joitakin tiukennuksia, kun 26 prosenttia sanoo, että aselait ovat sopivia.

Suomen ja USA:n välillä selvä ero

Republikaanien levittämään aseretoriikkaan kuuluu väittää, että toinen puoli on viemässä heidän aseensa pois. Trump väitti vuonna 2016, että Hillary Clinton vie aseet pois ja nyt hän käyttää samaa retoriikkaa Harrisiin.

On siis loogista, että Harris vastaa Trumpin väitteeseen sanomalla, että hän ja Walz ovat itsekin ylpeitä aseenomistajia.

Suomessa on Euroopassa väkilukuun suhteutettuna hyvin paljon aseita. Ero suomalaisten ja amerikkalaisten omistamissa aseissa on se, että Suomessa aseet ovat useammin metsästysaseita, kun Yhdysvalloissa moni omistaa aseen itsepuolustuksen vuoksi.

– Fundamentaalinen ero ei ole aseiden määrässä, se on siinä, miten suhtaudutaan aseiden säilyttämiseen, miten aseiden omistamista ja käyttöä rajoitetaan, eli mitä varten ihmisillä on aseita. Ne ovat niitä isoja kulttuurillisia eroja, Lindén sanoo.

– Amerikkalaisella, jolla on ase, on todella paljon normaalimpaa kuin Suomessa, että se ase on jollain tavalla itsepuolustusta varten. Siksi, että ihminen haluaa kokevansa olevan yksi niistä hyviksistä, joka tarvittaessa ampuu pahiksen, hän summaa.