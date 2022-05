Aseet ovat USA:ssa sementoitu oikeus ja poliittinen umpikuja: "Asia ei muutu, ellei kansalaisten ajattelu muutu"

Ainakin yhdeksäntoista lasta ja yksi opettaja kuolivat silmittömässä tulituksessa paikallisessa koulussa tiistaina. Useat haavoittuivat. Epäilty ampuja oli kahdeksantoistavuotias, mutta häntä ei enää voida kuulla, sillä myös hän on kuollut.

Kansalaisen sementoitu oikeus

Väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta on seurannut Yhdysvaltain politiikkaa pitkään ja pohtii kysymystä, muuttuuko maan asepolitiikassa mikään. Hän tiivistää vastauksen ytimekkäästi.

Yhdysvaltain perustuslain toinen lisäys takaa kansalaisille oikeuden omistaa ja kantaa asetta. Lisäys on 1700-luvun lopulta, mutta se on yhä pohjana tämän päivän poliittisille kiistoille, päätöksille ja hyvin vahvana elävälle amerikkalaiselle vapausajattelulle. Käytännössä tämä merkitsee, että ihmiset voivat ostaa myös tehokkaita aseita verraten helposti.

Poliittinen umpikuja

Aseasiassakin Yhdysvallat on jakautunut: demokraatit kannattavat yleisesti ottaen aselakien kiristyksiä, republikaanit puolestaan ovat vapaamman lainsäädännön puolella.

Tilannetta mutkistaa se, että eri osavaltioissa lainsäädäntö on hyvin erilaista. Näin ollen eri puolilla maata aseen hankinta- ja lupamenettelyt voivat poiketa toisistaan huomattavasti, sillä osavaltioilla on paljon itsenäistä lainsäädäntövaltaa.

– Varsinkin kun osa näistä demokraattien senaattoreista ja edustajainhuoneen edustajista on sen verran haavoittuvassa asemassa uudelleenvalinnan näkökulmasta, että he eivät voi ottaa kovin jyrkkiä kantoja aselainsäädännön kiristämisen puolesta.

Vaikutusvaltainen järjestö lobbaa

Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä käydään usein vaaleja, ja vaalikampanjat maksavat paljon. Yksi monista merkittävistä lobbareista on etujärjestö NRA (The National Rifle Association), jonka sanatarkka suomennos on kansallinen kivääriyhdistys. Aseenkanto-oikeutta ajava järjestö kannattaa sallivaa aselainsäädäntöä ja tukee tätä puoltavia poliitikkoja.