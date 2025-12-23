Yhdysvallat esitteli kuvia uudesta sotalaivahankkeestaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitteli maanantaina hankkeen, jonka mukaan Yhdysvaltain laivasto aikoo rakennuttaa uusia taistelulaivoja.
Sotalaivat kantavat Trumpin nimeä. Tämä on poikkeuksellinen ratkaisu, sillä tavallisesti alukset on nimetty entisten presidenttien mukaan.
Trump-luokan aluksia tehdään aluksi kaksi kappaletta, mutta Trumpin mukaan tulevaisuudessa aluksia valmistetaan yhteensä 20–25 sota-alusta.
Tarkoituksena on luoda "kultainen laivasto".
Miltä alukset tulevat näyttämään? Katso uljaat kuvat, jotka esiteltiin Trumpin pitämässä tiedotustilaisuudessa!