Urheilutähdet puettiin "pornoalusvaatteisiin" – raivo puhkesi: "Kenen aivoton idea?"

Jasmine Joyce, Celia Quansah ja Ellie Boatman ovat tehneet yhteistyötä alusvaateyhtiön kanssa osoittaakseen, kuinka tytöt voivat näyttää lihaksikkailta ja vahvoilta, mutta samalla myös tuntea olonsa feminiiniseksi. He poseerasivat alusvaatteissa The Standardin kanssa tehdyn haastattelun yhteydessä.

– Yksi suurimmista haasteista naisten rugbyssa on se, että on olemassa käsitys, ettet voisi olla feminiini ja pelata lajia. Sitä kuulemme usein. Ihmiset rakastavat sanoa, että naisten ei pitäisi pelata rugbya, tai että olet liian söpö rugbyn pelaamiseen ja paljon vastaavia asioita, jotka eivät ole totta, Quansah sanoi haastattelussa.

Kampanjaa ei otettu hyvillä mielillä vastaan. Se on saanut osakseen valtavaa kritiikkiä. Uinnin olympiamitalisti Sharron Davies on yksi kritisoijista.

– On olemassa uusi kampanja, jolla yritetään saada teinityttöjä urheilun pariin. Kampanja on laitettu käyntiin sillä, että Ison-Britannian rugbypelaajat poseeraavat alusvaatteissa. Tuntuu mielestäni alentavalta ja seksistiseltä. Ehkä olen vanha, Lampert kirjoitti X:ssä.

– Tämä naiseuden korostaminen on hyvin konservatiivista. Minun on vaikea ymmärtää, miksi sitä tarvitaan nykyään, kun koko sukupuolen näkemys löystyy. Sillä on voimakkaita heteroseksuaalisia tai heteronormatiivisia pohjasävyjä. Oletuksena on, että he ovat isoja ja vahvoja, mutta kuitenkin heteroita. Se pitää nostaa esille. Heidän täytyy ainakin vaikuttaa heteroilta. Sitä ei varsinaisesti kerrota, mutta näin se usein kuitenkin on, Larsson totesi.