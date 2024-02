TikTok antoi bännit leggingstrendille – "Tämä on inhottavaa"

Moni TikTokin käyttäjä on ehkä viime aikoina törmännyt videoihin, joiden aiheena on leggingsit. Asiasta uutisoi muun muassa New York Post .

TikTok jyrähti

– Tämä uusi on käytännössä trendi, jonka mukaan leggingsejä käyttävän on oltava tietynmallinen saadakseen käyttää leggingsejä. Tämä on inhottavaa. Älkää antako sosiaalisen median kertoa, että kehonne on jokin trendi. Jos sinulla on kroppa ja sinulla on leggingsit, niin sinulla on leggingsjalat, Essler kertoo aiheeseen liittyvällä videollaan.