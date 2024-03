Supersuosittu Melinda, 27, tienaa OnlyFansilla – valtavien lihasten ei uskota olevan luomut: "Luoja, mitä tämä on?"

– Ruotsissa se on kuitenkin vaikeaa. Kilpailet, mutta et pysty elämään sillä, Lindmark tuumii ja kuvailee kehonrakennusta maassaan enemmän "hauskaksi haasteeksi".

"Vain epävarmat miehet ajattelevat, että se on kamalaa"

– Olen se vahva tyttö, joka ei ehkä näytä siltä miltä kaikki muut. Se on ehkä virkistävää, ajatellaan, että "luoja, mitä tämä on".

On selvää, että Lindmarkin fysiikan taustalla on viljalti kovaa aherrusta. Hänelle raskaiden painojen nostaminen tuottaa "todella mahtavan" tunteen, ja hän iloitsee, että fitnessistä on tullut trendikästä ja yhä useammat naiset tekevät samaa.

Steroidiepäilyjä

– Vaikka vastaisin yhdelle henkilölle, tunnissa niitä on 20 muuta, mikä on paljon. Et voi vakuuttaa ihmisiä, he uskovat joka tapauksessa mitä uskovat. Yritän siksi olla keskittymättä siihen.