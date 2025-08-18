Tyly nöyryytys sai Neymarin pillahtamaan itkuun – "Häpeällistä"

Brasilian supertähti Neymar murtui kyyneliin, kun hänen edustamansa Santos koki Brasilian liigassa tylyn 0–6-kotitappion Vasco Da Gamalle.
Santosin kausi on ollut vaikea, eikä se todellakaan helpottunut maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Sarjataulukossa alempana majaileva Vasco Da Gama tarjoili isäntäjoukkue Santosille kylmää kyytiä.
Avausjaksolla Vasco Da Gama maalasi vain kerran, mutta toinen puoliaika käynnistyi Santosin kannalta karmivalla tavalla. Toista jaksoa oli pelattu vain reilut 20 minuuttia, kun tulostaululla loistivat jo tylyt 0–6-lukemat.
Täksi kaudeksi takaisin kasvattajaseuraansa palannut Neymar otti murskajaiset raskaasti. Supertähti murtui loppuvihellyksen jälkeen vuolaaseen itkuun.
Neymar ei myöskään säästellyt sanojaan median edessä.
– Olen todella pettynyt peliimme. Kannattajilla on oikeus protestoida kaikin tavoin, mutta tietenkin ilman väkivaltaa. Tänään heillä on oikeus myös haukkua ja loukata meitä, Neymar vuodattaa brasilialaisen Globon mukaan.
Joukkueensa peliesityksestä Neymar antoi karun summauksen.
– Tunnen suurta häpeää. En ole koskaan kokenut tällaista elämäni aikana. Itken raivosta ja kaikesta. Valitettavasti en voinut tehdä hirveästi auttaakseni. Tämä päivä oli paska, se on totuus. Se oli paskaa. On häpeällistä pelata näin Santos-paita päällä, Neymar tylyttää.
Santos on Brasilian liigassa sijalla 15. Vasco Da Gama nousi voittonsa myötä 16:nneksi.