Cristiano Ronaldon sopimusneuvotteluista melkoinen paljastus – "Hänen lähtönsä aiheuttaisi vahinkoa"

Cristiano Ronaldon ja saudiarabialaisen Al-Nassrin välillä käydän parhaillaan jatkosopimusneuvotteluita, joihin liittyy sangen poikkeuksellisia piirteitä.

Ronaldo, 40, siirtyi Saudi-Arabiaan vuodenvaihteessa 2022–2023. Al-Nassri on sittemmin saavuttanut maan pääsarjassa sijat kaksi, kaksi ja kolme. Ronaldo on mättänyt joukkueelleen 74 liigamaalia, ja hänet on kruunattu maalikuninkaaksi kahdesti.

Toukokuun lopussa päättyneen kauden jälkeen Ronaldo julkaisi Instagram-tilillään päivityksen, jossa kerrottiin tämän kappaleen hänen elämässään "olevan ohi".

Tähän kesään ulottunut sopimus takasi Ronaldolle tiettävästi jopa 200 miljoonan euron vuositulot, ja CBS:n mukaan tekeillä on jo uusi sopimus – Ronaldon päivityksestä huolimatta.

Neuvotteluita ei kuitenkaan käydä tavanomaiseen tapaan vain pelaajan ja seuran välillä, vaan neuvotteluissa ovat osapuolina myös Saudi-Arabian korkea-arvoiset virkamiehet ja maan valtiollisen sijoitusrahaston (PIF:n) edustajat.

CBS:n virkamieslähteet Saudi-Arabian hallinnossa ovat luottavaisia sen suhteen, että Ronaldon kanssa päästään sopuun jatkosta. Lähteiden mukaan Ronaldolle on tehty selväksi, että Al-Nassr tulee vastedeskin saamaan huomattavaa taloudellista tukea joukkueen vahvistamiseen.

– PIF:n odotetaan käyttävän kunnianhimoisesti rahaa Ronaldon joukkueen vahvistamiseen. Hallintoa edustavien virkamiesten osallistuminen neuvotteluihin puhuu sen puolesta, että Ronaldo on maan urheiluprojektille strategisesti tärkeä ja hänen lähtönsä muualle aiheuttaisi sille vahinkoa. Samaa voi sanoa sijoitusrahaston toiveesta kaupata Ronaldo Al-Hilaliin seurajoukkueiden MM-turnausta varten, CBS kirjoittaa.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana koko kansainvälisen huippu-urheilukentän uuteen uskoon miljardeillaan pannut PIF on paitsi Al-Nassrin ja Al-Hilalin myös muiden saudiarabialaisten suurseurojen Al-Ittihadin ja Al-Ahlin enemmistöomistaja.

Saudi-Arabian huippu-urheiluun kytkeytyvää toimintaa PIF:n kautta kutsutaan yleisesti niin sanotuksi urheilupesuksi, jossa maa pyrkii kiillottamaan esimerkiksi lukuisten ihmisoikeusrikkomusten tahrimaa mainettaan uheilun kautta.