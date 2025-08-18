Arsenalin voittomaali kohautti – ManU:n Amorim kritisoi voimakkaasti

Manchester United hävisi Arsenalille avausottelussaan sunnuntaina, mutta ManU:n päävalmentaja Ruben Amorim pysyi optimistisena. Ottelun voittomaaliksi jääneestä tilanteesta hänellä oli oma näkemyksensä.

Manchester Unitedin valmentaja Ruben Amorim sanoi, että hänen uudelleenrakennettu joukkueensa pystyy nyt voittamaan kenet tahansa Valioliigassa.

– Meillä on pelaajia, joilla voi voittaa minkä tahansa ottelun Valioliigassa. Olimme aggressiivisempia kuin viime vuonna. Pelasimme yksi vastaan yksi koko pelin ja prässäsimme ylhäältä. Meillä oli laatua pallon kanssa, Amorim sanoi pelin jälkeen.

Wolverhampton Wanderersista hankitut Matheus Cunha ja Brentfordin Bryan Mbeumo toivat Unitedin hyökkäyspeliin vauhtia ja luovuutta. Entinen Wolvesin pelaaja, jolla oli kolme laukausta maalia kohti, on kiistatta kentän paras pelaaja.

– Teimme paljon asioita oikein. Olimme aggressiivisempia ja rohkeampia. Tietyissä hetkissä mielestäni Bryan ja Cunha auttoivat paljon. Pysyimme suunnitelmassa, jatkoimme pelaamista omalla tavallamme, ja se auttaa meitä tulevaisuudessa, Amorim summasi.

Myös United näytti puolustuksellisesti rauhallisemmalta kuin viime kaudella, mutta turkkilaisen maalivahdin virhe herätti kysymyksen siitä, kuinka varma avauskokoonpanon paikka hänellä oli Amorimin joukkueessa.

"Meidän täytyy tehdä samoin"

Riccardo Calafiori puski 14. peliminuutilla kulmapotkusta Arsenalille 1–0-maalin, joka jäi lopulta ottelun ainoaksi. Tilanteessa maalivahti Altay Bayindirin heikko maalineduspelaaminen oli yksi Unitedin harvoista virheistä, mutta Arsenalin William Saliba peruutti suoraan Bayindirin syliin.

Tilanteessa turkkilaismaalivahti tökkäsi yhdellä kädellään pallon suoraan italialaisen Calafiorin eteen, joka pääsi periaatteessa maaliviivalta puskemaan pallon maaliin.

Amorimin mukaan Unitedin piti vastata Arsenalin fyysisyyteen kulmapotkussa.

– Jos katsot maalia tarkemmin, mielestäni pelaajat saavat tehdä paljon asioita kulmapotkuissa, päävalmentaja aloitti.

– Mutta jos taklaat maalivahtia sillä tavalla, hänen on käytettävä käsiään pallon kiinniottamiseen, ei pelaajien työntämiseen. Jos hän päättää työntää pelaajia, silloin hän päästää pallon ohi.

– Mutta jälleen kerran, se on sääntö. Jos tuollainen kontakti maalivahtiin sallitaan, meidän on tehtävä samoin, Amorim pohti.

Bayindir valittiin tavallisen normaalisti avauksessa olleen Andre Onanan tilalle, jolla on ollut vain kolme harjoitusta loukkaantumisen jälkeen. Onana teki itse virheitä viime kaudella, mutta Amorim kohautti olkapäitään kysymyksiin maalivahtitilanteeseen liittyen.