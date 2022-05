Urheiluauton omistaja sai sakot ylinopeudesta, mutta eikö kukaan katsonut tätä peltipoliisin otosta tarkemmin?

Olemme kertoneet aiemmin muun muassa kameraan tallentuneesta suomalaiskonstaapelista sekä todellisesta kuva-arvoituksesta , mutta tämä pariisilaiselta kehätieltä nappaistu kuva vetää siinä mielessä pidemmän korren, että auton omistajaa kerrotaan sakotetun, vaikka hän on ilmiselvästi syytön ylinopeuteen.

Kuvassa näkyy ranskalaisvalmisteinen Alpine A110 -urheiluauto, mutta toisin kuin yleensä peltipoliisien otoksissa, tämän auton ratissa ei ole lainkaan kuljettajaa. Auto ei myöskään ole käynnissä, ja käsijarrukin on varmasti kytketty. Kuvan on jakanut peltipoliiseja vastaan taisteleva ranskalaisasianajaja Maître Dufour oman EasyRad-lakitoimistonsa Facebook-tilillä.

Mistä on kyse?

Kuvasta on helppo huomata, että Alpine on joko trailerilla tai hinausauton lavalla. Tämä pieni yksityiskohta jäi kuitenkin huomaamatta, kun sakko joskus maaliskuussa lähetettiin. Voi toki olla myös niin, että koko prosessi on automatisoitu, eikä kuva ole osunut ihmispoliisin silmiin lainkaan.